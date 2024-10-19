В Петербурге отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу и пытался сбежать в Узбекистан

В Петербурге отчима подозревают в сексуальном насилии над падчерицей, мужчина мог насиловать 11-летнюю девочку в течение года. Об этом сообщает «Фонтанка».

В правоохранительные органы обратился биологический отец несовершеннолетней школьницы. Мужчина заявил, что 40-летний отчим с мая 2023 года по сентябрь 2024 года домогался и насиловал его дочь в квартире на Союзном проспекте.

Подозреваемого удалось задержать в Зеленогорске. По данным «Фонтанки», мужчина купил билет в Узбекистан и намеревался скрыться от правосудия. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый помещен в ИВС, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Крыму 36-летнего мужчину задержали за сексуальное насилие над ребенком. Россиянин распивал спиртные напитки в гостях у знакомых, во время пребывания в доме у крымчан подозреваемый изнасиловал их маленькую дочь. После произошедшего девочка рассказала обо всем родителям, но ей не поверили. Спустя некоторое время выяснилось, что пара избивает школьницу и ее брата, после чего их забрали из семьи.

Ранее в ХМАО отчим изнасиловал приемную дочь и получил 18 лет колонии.