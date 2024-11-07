В Госдуме призвали ужесточить наказание для компаний за утечку данных

В России необходимо принять меры для защиты граждан от утечек данных, в первую очередь — кратно увеличить штрафы компаний за это нарушение, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Легкие санкции приводят к тому, что компаниям невыгодно вкладываться в меры по защите пользовательской информации, объяснил он в беседе с RT.

Депутат напомнил, что еще в начале года в Госдуме одобрили поправки по ужесточению административной и уголовной ответственности за утечку данных. Окончательно ввести новую норму планируется до конца года.

«Увеличение штрафов за утечки данных является важным шагом для повышения ответственности компаний за безопасность пользовательской информации», — подчеркнул Немкин.

Он призвал не медлить с принятием поправок, подчеркнув, что сегодня нет других способов справиться с многочисленными утечками данных клиентов тех или иных компаний. В основном проблема заключается в том, что если штрафы за нарушения сильно ниже доходов компании, то вкладываться в меры по кибербезопасности ей невыгодно. По этой причине кратное увеличение штрафных санкций заставит их более серьезно относиться к этой проблеме, убежден парламентарий.

Он напомнил, что, помимо прочих минусов, утечки информации в сеть выгодны мошенникам, жертвами которых могут стать россияне. Все это говорит о том, что пора «вынудить» компании внедрить меры по защите информации, регулярно обновлять системы безопасности, заключил Немкин.

Напомним, по данным на октябрь, в этом году в сеть утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн адресов электронной почты россиян — это вдвое больше, чем в 2023 году. Первое место по числу «сливов» у сектора электронной коммерции (39%), на втором месте — аптеки и медсервисы (10%). В итоге сегодня контактные данные практически каждого россиянина можно найти в открытом доступе.

Россияне ранее признались, что устали от утечек данных и готовы принимать меры.