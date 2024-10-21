Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, чем опасны утечки данных

«Извести»: в 2024 году в сеть попало 286 млн номеров граждан РФ

close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году в интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн адресов электронной почты граждан России. Об этом сообщают «Известия».

В публикации уточнили, что это вдвое больше, чем в 2023 году. В статье привели данные исследования сервиса разведки утечек данных DLBI. Первое место по числу «сливов» у сектора электронной коммерции (39%), на втором месте — аптеки и медсервисы (10%). По данным издания, сейчас контактные данные практически каждого россиянина уже есть в открытом доступе.

«Утекшие сведения могут использовать для обзвона граждан с предложением услуг — спама. Также их применяют мошенники», — говорится в материале. Одновременно нарастают ботовые атаки: злоумышленники пытаются подобрать логин и пароль для входа в личный кабинет, используя информацию из утекших баз данных.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ФСБ обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала без их согласия.

Ранее депутат рассказал о защите персональных данных с помощью VPN.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами