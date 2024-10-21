Россиянам объяснили, чем опасны утечки данных

В 2024 году в интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн адресов электронной почты граждан России. Об этом сообщают «Известия».

В публикации уточнили, что это вдвое больше, чем в 2023 году. В статье привели данные исследования сервиса разведки утечек данных DLBI. Первое место по числу «сливов» у сектора электронной коммерции (39%), на втором месте — аптеки и медсервисы (10%). По данным издания, сейчас контактные данные практически каждого россиянина уже есть в открытом доступе.

«Утекшие сведения могут использовать для обзвона граждан с предложением услуг — спама. Также их применяют мошенники», — говорится в материале. Одновременно нарастают ботовые атаки: злоумышленники пытаются подобрать логин и пароль для входа в личный кабинет, используя информацию из утекших баз данных.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ФСБ обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала без их согласия.

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