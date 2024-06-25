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Россиянам рассказали, как уволиться без отработки

Финансист Моргунова назвала шесть сценариев увольнения без отработки

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Если россияне хотят расторгнуть трудовой договор, они обязаны предупредить работодателя за 14 календарных дней. Этот период называется отработкой. В случае договоренности с руководством сотрудник может избежать отработки. Об этом «Газете.Ru» рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова.

Второй сценарий — человек может один раз уволиться без отработки в связи с выходом на пенсию. Но если он после выхода на пенсию заключает новый трудовой договор, в дальнейшем увольнение без отработки невозможно.

В-третьих, человек может не отрабатывать из-за ухудшения состояния здоровья, если это подтверждается больничным, медицинским заключением или справкой от врача. Также сотрудник освобождается от отработки, когда требуется постоянный уход за ребенком, родителем или супругом.

В-четвертых, сотруднику не требуется отработка, если он покидает компанию перед оплачиваемым отпуском. Тогда работодатель издает приказ об отпуске с последующим увольнением и делает расчет.

В-пятых, женщина может написать заявление на увольнение перед или во время отпуска по беременности и родам. В таком случае она завершает трудовые отношения одним днем. Шестой сценарий увольнения без отработки — когда работодатель нарушает нормы трудового законодательства, например, задерживает заработную плату. Единственное условие — нарушение со стороны руководителя должно быть зафиксировано комиссией по трудовым спорам, государственной инспекцией труда или судом.

Также может возникнуть ряд особых обстоятельств, которые делают отработку невозможной:

*поступление в учебное заведение на очную форму обучения;
*призыв на воинскую службу;
*смена места жительства;
*переезд в связи с переводом супруга на другое место работы и иные важные события.

По данным hh.ru, россияне стали больше опасаться увольнений. Индекс стабильности на текущем месте работы в апреле — июне 2024 года снизился по сравнению с январем — мартом.

Ранее стало известно о дефиците кадров во всех сферах в России.

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