Трое организаторов терактов 11 сентября согласились признать вину

Трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину, чтобы избежать высшей меры наказания и заменить ее пожизненным заключением. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Сделка обвинения с Халидом Шейх Мохаммедом, Валидом бен Атташем и Мустафой аль-Хавсави была достигнута в ходе переговоров, длившихся в течение 27 месяцев в Гуантанамо. Договор с подсудимыми был одобрен высокопоставленным чиновником Пентагона, курирующим военный суд.

Как отмечает источник издания, сделка была призвана придать делу некоторую «справедливость» в память о тысячах людей, которые оказались на месте терактов в Нью-Йорке, Вирджинии и Пенсильвании.

До этого стало известно о плане экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах рассекретить документы по терактам 11 сентября 2001 года.

В тот день 19 террористов группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще два — на Вашингтон. Четвертый самолет не достиг цели и разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Ранее появились новые кадры обрушения башен-близнецов в США.