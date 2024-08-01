Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое организаторов терактов 11 сентября согласились признать вину

NYT: трое организаторов терактов 11 сентября могут избежать высшей меры наказания

close
100%
Reuters

Трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину, чтобы избежать высшей меры наказания и заменить ее пожизненным заключением. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Сделка обвинения с Халидом Шейх Мохаммедом, Валидом бен Атташем и Мустафой аль-Хавсави была достигнута в ходе переговоров, длившихся в течение 27 месяцев в Гуантанамо. Договор с подсудимыми был одобрен высокопоставленным чиновником Пентагона, курирующим военный суд.

Как отмечает источник издания, сделка была призвана придать делу некоторую «справедливость» в память о тысячах людей, которые оказались на месте терактов в Нью-Йорке, Вирджинии и Пенсильвании.

До этого стало известно о плане экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах рассекретить документы по терактам 11 сентября 2001 года.

В тот день 19 террористов группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще два — на Вашингтон. Четвертый самолет не достиг цели и разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Ранее появились новые кадры обрушения башен-близнецов в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами