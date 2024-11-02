Россияне не готовы самостоятельно строить дом

Согласно результатам нового опроса, проведенного «Торговой Сетью ТЕХНОНИКОЛЬ» (ТСТН), 62% россиян хотят либо приобрести готовый дом, либо привлечь подрядчиков для его строительства. При этом 38% россиян намерены построить дом своими руками. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Опрос также показал, что почти половина респондентов — 45% собираются уложиться в бюджет до 5 миллионов рублей на строительство. 28% респондентов рассматривают бюджет до 15 миллионов рублей, а 27% — до 8 миллионов рублей.

Что касается площади будущего дома, 42% опрошенных ориентируются на размер до 200 квадратных метров, 32% хотят построить дом площадью менее 100 кв. м, а 26% — свыше 200 кв. м.

Кроме того, 62% россиян планируют закупать строительные материалы самостоятельно, в то время как 38% готовы делегировать эту задачу подрядным организациям.

«Сегодня распространена практика, когда даже при наличии подрядчика клиенты приобретают строительные материалы самостоятельно, во многом это связано с тем, что закупка стройматериалов упростилась — ретейлеры активно предлагают сервисы для расчета необходимого количества товаров, консультируют по подбору и т.д.», — прокомментировал Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН.

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