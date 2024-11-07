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Россияне рассказали, что предпочитают есть во время спортивных трансляций

Россияне смотрят футбол под пиццу и чипсы, а хоккей — под пивные сеты

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Подавляющее большинство (82%) россиян едят во время просмотра спортивных трансляций. Треть предпочитают покупать еду в магазине, четверть — готовят сами или заказывают готовые блюда или продукты. Главные критерии выбора — настроение и вкусовые предпочтения всей компании, а также скидки и скорость доставки. Это показало исследование сервиса «Купер», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего россияне смотрят спортивные трансляции дома (85% респондентов), 11% опрошенных делают это в баре или в гостях у друзей/родственников, а на стадион ходят 3%. Примечательно, что у жителей каждого региона есть свои вкусовые особенности при просмотре матчей: так, пиццу больше предпочитают в Северо-Западном округе (78%), шаурму — в Северо-Западном и в Северо-Кавказском (42 и 40% соответственно), снеки — в Уральском и Дальневосточном (60 и 59% соответственно), бургеры — в Уральском (57%), а суши и роллы — в Приволжском (66%).

В тройке самых популярных видов спорта, за которыми следят россияне, лидирует футбол (55%, больше всего болельщиков в Санкт-Петербурге), хоккей (46%, за ним чаще всего следят жители Центрального и Уральского федеральных округов) и фигурное катание (42%, больше всего интересен жителям Сибири и Дальнего Востока).

Большинство любителей футбола предпочитают смотреть матчи с пиццей, чипсами или сухариками.

Если говорить про другие виды спорта, то хоккей обычно смотрят под пивные сеты, соленые закуски (сушеную рыбу, кальмары, орешки и сыры) и бургеры, при этом эти вкусы также разделяют любители баскетбола и автоспорта. Совместить просмотр игры с хот-догами и блюдами на мангале предпочтут фанаты волейбола и тенниса, а любители фигурного катания, гимнастики и легкой атлетики чаще заказывают роллы или даже легкие блюда из овощей.

Примечательно, что среди спортивных болельщиков почти каждый десятый (9%) предпочитает овощи и легкие закуски во время просмотра любимых игр.

Ранее в России вырос спрос на активный отдых.

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