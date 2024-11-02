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В России вырос спрос на активный отдых

Спрос на активный отдых возрос в два раза за последний год

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Depositphotos

Чаще всего активный отдых предпочитают женщины (57%), а средний возраст мужчин — любителей активного отдыха выше, чем женщин. Это показало исследование Tripster и RedFox, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Выяснилось, что спрос на экскурсии, предполагающие физическую активность, вырос в два раза за последний год. На сегодня, по оценкам компании, аудитория активного отдыха составляет 2 млн человек.

В топ-5 самых востребованных авторских экскурсий в 2024 году вошли экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне в Дубае, экскурсия на мотоцикле по ночному Петербургу, прогулка на сапах в Сочи, конные прогулки в окрестностях Махачкалы и трекинг в национальном парке Красноярские Столбы.

Чаще всего экскурсии с физическими активностями предпочитают женщины (57%), чуть меньше любителей активного отдыха среди мужчин (43%). Спрос на активный отдых наиболее выражен в возрастной категории от 25 до 34 лет, однако женщин, предпочитающих активный отдых спокойному, в этой возрастной категории больше, чем мужчин: 36% против 29%. При этом, согласно данным, женщины начинают интересоваться активными видами отдыха раньше мужчин — уже с 18 лет. Так, среди женщин — любителей активного отдыха 20% приходится на категорию от 18 до 24 лет, в то время как мужчин в этой возрастной категории, предпочитающих активный отдых, только 13%.

В целом мужчинам свойственно сохранять интерес к активному отдыху дольше, чем женщинам. Так, 16% пользователей-мужчин приходится на возраст 45-54 года, 10% — на возраст 55-64 года, 8% — на возраст 65 лет и старше. Женщины же в возрасте от 45 до 54 лет готовы отдыхать активно гораздо реже: в 15% случаев, а в возрасте старше 55 лет — не чаще чем в 5%.

«Мы видим, что спрос на одежду и экипировку для активного отдыха действительно растет. Связываем это не только с уходом иностранных брендов одежды, но и с желанием россиян больше путешествовать по России и пробовать новые активности. Так, среди наиболее востребованных позиций экипировки за последний год — пуховая одежда для путешествий на Русский Север (57% от общего спроса), рюкзаки и спальные мешки для восхождений на Эльбрус (33%), палатки для экспедиций в Непал (10%)», — комментирует Влад Мороз, основатель бренда Red Fox.

Ранее россиян предупредили, куда не надо ехать на Мальдивы, чтобы не испортить себе отдых.

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