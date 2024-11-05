В Британии раскрыли будущее уголовных дел Трампа в случае его избрания

Победа на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа позволит политику прекратить возбужденные в его отношении уголовные дела. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Если Трамп вернет Белый дом, у него будет несколько путей давления на Министерство юстиции, чтобы оно закрыло дела против него, поскольку это часть исполнительной власти, которую он будет контролировать», — говорится в материале.

Авторы отметили, что в случае победы Трамп должен будет назначить нового генерального прокурора. В качестве кандидата бывший глава Белого дома может выбрать человека, способного отклонить все иски против него.

Профессор юридического факультета Джорджтаунского университета Пол Батлер отметил, что также Трамп после победы на выборах может помиловать самого себя.

Американская процедура голосования на президентских выборах сильно отличается от систем в других демократических странах и может показаться непонятной и запутанной. В преддверии выборов 5 ноября «Газета.Ru» разобралась, как будет определяться победитель между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, какие особенности у подведения итогов выборов в США и почему последнее слово — за выборщиками, а не за избирателями.

Ранее эксперт рассказал, как победа Трампа может повлиять на НАТО.