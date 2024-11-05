Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии раскрыли будущее уголовных дел Трампа в случае его избрания

FT: победа Трампа на выборах позволит ему освободиться от уголовных дел

close
Tom Brenner/Reuters

Победа на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа позволит политику прекратить возбужденные в его отношении уголовные дела. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Если Трамп вернет Белый дом, у него будет несколько путей давления на Министерство юстиции, чтобы оно закрыло дела против него, поскольку это часть исполнительной власти, которую он будет контролировать», — говорится в материале.

Авторы отметили, что в случае победы Трамп должен будет назначить нового генерального прокурора. В качестве кандидата бывший глава Белого дома может выбрать человека, способного отклонить все иски против него.

Профессор юридического факультета Джорджтаунского университета Пол Батлер отметил, что также Трамп после победы на выборах может помиловать самого себя.

Американская процедура голосования на президентских выборах сильно отличается от систем в других демократических странах и может показаться непонятной и запутанной. В преддверии выборов 5 ноября «Газета.Ru» разобралась, как будет определяться победитель между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, какие особенности у подведения итогов выборов в США и почему последнее слово — за выборщиками, а не за избирателями.

Ранее эксперт рассказал, как победа Трампа может повлиять на НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами