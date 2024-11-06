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Мальчик впал в кому после занятия по оздоровительному плаванию в Сургуте

РЕН ТВ: в Сургуте мальчик впал в кому после занятия по оздоровительному плаванию

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Depositphotos

В Сургуте 13-летний мальчик оказался в коме после занятия в бассейне. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 5 ноября, когда семиклассник был на занятии по оздоровительному плаванию в бассейне. Дети тренировались задерживать дыхание под водой, однако один из мальчиков не вынырнул после окончания упражнения. Его подняли со дна и вызвали на место бригаду скорой помощи.

Скорая доставила ребенка в медицинское учреждение, где врачи ввели его в искусственную кому — сейчас они борются за жизнь мальчика. Причины случившегося на данный момент не уточняются. Известно, что школьник посещал секцию в бассейне на протяжении четырех лет.

Ранее врач рассказал, когда можно отдать ребенка на плавание.

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