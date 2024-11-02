Врач рассказал, когда можно отдать ребенка на плавание

Детей можно отдавать на плавание с младенчества, рассказал в беседе с Pravda.Ru кандидат медицинских наук, педиатр Кирилл Константинов.

«Отдавать ребенка в бассейн можно уже с двух месяцев, не принципиально, в какое время года», — заявил эксперт.

По его словам, маленьким детям можно плавать в бассейне с инструктором в течение 30 минут. Перед этим им могут сделать массаж и разминку. При этом Константинов добавил, что работу бассейна должны правильно организовать, чтобы обеспечить безопасность ребенка. Так, должны быть соблюдены нормы по влажности воздуха, температуре воды и воздуха.

Методист-инструктор отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов до этого говорил, что плаванием не следует заниматься при проблемах с сердцем, дыхательной системой, а также инфекционных заболеваниях кожи. При этом он подчеркнул, что плавание является отличным средством для укрепления здоровья, оказывающим положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, улучшающим кровообращение и снижающим риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач оценил пользу плавания для детей.