Школы и детские сады в Каспийске закрыли после налета дронов

В Каспийске будет отключено ночное освещение и закрыты некоторые школы и детские сады после налета украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Борис Гонцов.

«Мы приняли решение временно ограничить некоторые аспекты городской жизни в целях вашей безопасности. С 01.00 ночи до 8 утра будет отключено уличное освещение, чтобы минимизировать присутствие людей на улицах в ночное время», — заявил Гонцов.

Глава Каспийска добавил, что некоторые детские сады и школы будут также временно закрыты — это касается образовательных учреждений возле военной части и завода «Дагдизель».

До этого аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки беспилотников на Каспийск.

Утром 6 ноября в небе над Каспийском система ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ. В результате атаки есть пострадавшая — 16-летняя жительница Каспийска. Она получила осколочные ранения и была доставлена в больницу.

Ранее в Дагестане усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах после атаки дрона.