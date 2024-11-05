Туриста с приступом аппендицита эвакуировали с горы в Челябинской области

Экстренная помощь медиков и спасателей потребовалась 23-летнему туристу в Челябинской области, мужчине стало плохо во время однодневного похода. Об этом в Telegram-канале сообщает поисково-спасательная служба региона.

В экстренные службы обратился руководитель туристической группы, он сообщил, что во время однодневного похода к сопке хребта Уреньга стало плохо одному из путешественников. 23-летний мужчина жаловался на острые боли в области живота и не мог самостоятельно передвигаться.

С наступлением сумерек погода испортилась, челябинцы сумели укрыться от снегопада в палатке путешественников из Екатеринбурга, где их и обнаружили спасатели. Молодого человека осмотрели на месте и на квадроцикле доставили до машины скорой помощи. По предварительной информации, у туриста воспалился аппендикс. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Крыму сотрудники МЧС спасли мужчину, который пошел гулять по лесу со своим псом и заблудился. В поисковых мероприятиях были задействованы четыре спасателя и одна единица техники.

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