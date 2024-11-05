Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туриста с приступом аппендицита эвакуировали с горы в Челябинской области

В Челябинской области туриста эвакуировали с горы из-за приступа аппендицита

close
Dizzy_Studio/Shutterstock

Экстренная помощь медиков и спасателей потребовалась 23-летнему туристу в Челябинской области, мужчине стало плохо во время однодневного похода. Об этом в Telegram-канале сообщает поисково-спасательная служба региона.

В экстренные службы обратился руководитель туристической группы, он сообщил, что во время однодневного похода к сопке хребта Уреньга стало плохо одному из путешественников. 23-летний мужчина жаловался на острые боли в области живота и не мог самостоятельно передвигаться.

С наступлением сумерек погода испортилась, челябинцы сумели укрыться от снегопада в палатке путешественников из Екатеринбурга, где их и обнаружили спасатели. Молодого человека осмотрели на месте и на квадроцикле доставили до машины скорой помощи. По предварительной информации, у туриста воспалился аппендикс. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Крыму сотрудники МЧС спасли мужчину, который пошел гулять по лесу со своим псом и заблудился. В поисковых мероприятиях были задействованы четыре спасателя и одна единица техники.

Ранее россиянка упала с высоты на камни в приморской бухте и потеряла полтора литра крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами