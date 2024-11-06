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В России арестовали главного редактора издания «Новая газета. Европа»

Суд в Москве заочно арестовал главреда издания «Новая газета. Европа» Мартынова

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Басманный суд Москвы заочно арестовал главного редактора издания «Новая газета. Европа» Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом) за организацию деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«В отношении Мартынова К.К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — сообщил собеседник агентства.

В суде отметили, что он объявлен в международный розыск.

В середине сентября правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Мартынова по ч. 3 статьи 284.1 УК РФ. По данным следствия, с июня по сентябрь он находился за рубежом, где участвовал в организации работы признанных нежелательными в РФ онлайн-издания «Новая газета. Европа», а также компании «Свободный университет».

В мае Новгородский областной суд 7 мая приговорил жену Мартынова Антонину к девяти годам колонии за покушение на жизнь дочери, совершенное в 2007 году. Прокуратура просила назначить ей наказание в виде 10 лет тюремного заключения. Почти 16 лет Мартынова находилась в розыске после вердикта присяжных, вины не признала. Ее дочь, а также адвокат Андрей Лисицкий 22 мая подали апелляционную жалобу на приговор.

По версии обвинения, в 2007 году 21-летняя Федорова сбросила свою трехлетнюю дочь Алису в лестничный проем. Ребенок получил травмы средней тяжести: врачи диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы, были выбиты несколько молочных зубов. Мартынова сама вызвала скорую после случившегося.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит жалобу жены главреда «Новой газеты - Европа».

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