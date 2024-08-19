Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду рассмотрит жалобу защиты на приговор Антонины Мартыновой, супруги главреда «Новой газеты — Европа» (признано нежелательным в РФ) Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Судебное заседание назначено на 21 августа в 10.00», — уточнили в суде.

Новгородский областной суд 7 мая приговорил Мартынову к девяти годам колонии за покушение на убийство дочери, совершенное в 2007 году. Прокуратура просила назначить ей наказание в виде 10 лет тюремного заключения. Почти 16 лет Мартынова находилась в розыске после вердикта присяжных, вины не признала. Ее дочь, а также адвокат Андрей Лисицкий 22 мая подали апелляционную жалобу на приговор.

Кирилл Мартынов подтверждал «Газете.Ru» информацию о том, что его жена была признана виновной и не заслуживающей снисхождения.

По версии обвинения, в 2007 году 21-летняя Федорова сбросила свою трехлетнюю дочь Алису в лестничный проем. Ребенок получил травмы средней тяжести: врачи диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы, были выбиты несколько молочных зубов. Мартынова сама вызвала скорую после случившегося.

Ранее суд отказал в ДНК-тесте по делу Антонины Мартыновой.