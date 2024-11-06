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В Узбекистане каменный валун сорвался с горы и упал на автомобиль

В Узбекистане каменный валун упал на автомобиль, погибли три человека

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Павел Лисицын/РИА Новости

Каменный валун упал на проезжающий автомобиль на перевале на юге Узбекистана. В машине находились трое человек, все они погибли, сообщили РИА Новости в пресс-центре Службы безопасности дорожного движения (СБДД) МВД страны.

По его данным, инцидент произошел 6 ноября в 15.45 (13.45 мск) на трассе М-39 в районе перевала Тахта-Карача в Кашкадарьинской области. С горы сорвался каменный валун и упал на автомобиль Chevrolet Cobalt, смяв транспортное средство. Трое человек, которые ехали в машине, погибли на месте.

В настоящее время сотрудники МЧС удаляют валун с дороги.

13 октября в Краснодарском крае спасатели оказали помощь туристу, которому пробило голову камнем, сорвавшимся со скалы. Инцидент произошел на берегу моря в районе пляжа Лиманчик. На отдыхавшего на песке мужчину упал камень со скалы. Пострадавший получил удар по голове. Ему потребовалась помощь спасателей.

В прошлом году мужчина из Калифорнии чудом выжил после того, как на его машину упал огромный валун. Маурисио Энано рассказал, что припарковался у своего дома и вышел из машины, чтобы ответить на телефонный звонок девушки. Буквально через мгновение он услышал сильный грохот, обернулся и увидел, что на его авто упал огромный валун, проломивший крышу транспортного средства.

Ранее в США турист выжил, упав с высоты 300 метров после схода лавины.

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