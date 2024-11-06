После недели снижения солнечной активности на Солнце произошла мощная вспышка X-класса. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Вспышка высшего X балла зарегистрирована после недельного перерыва… Балл события составляет X2.4», — уточнил он.

Максимум излучения был зафиксирован в 16:40 по московскому времени, при этом событие произошло почти в центре солнечного диска, что повышает вероятность воздействия на Землю, отметил ученый.

По его словам, сейчас выставлены максимальные риски для нашей планеты. Подтвердятся ли они, станет ясно в ближайшие часы, когда будет известно, были ли выброшены крупные массы плазмы в сторону Земли.

Богачев сказал, что в последние двое суток уровень солнечной активности постепенно повышался.

Эксперт считает, что текущая вспышка на Солнце не последняя на этой неделе. Он предупредил, что в ближайшие сутки-двое существуют риски еще более мощных событий.

1 ноября ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зарегистрировали вспышку на Солнце, которой был присвоен высший балл — Х 2.0. Они отметили, что основная энергия от взрыва «должна уйти вбок», а балл события в целом «не выглядит угрожающим».

Ранее астроном заявил, что вспышки сверхновых звезд могут вызвать рак у жителей Земли.