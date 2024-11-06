Россиянка родила ребенка в бане, положила его в пакет и оставила в стиральной машине

В Челябинской области 32-летняя женщина родила в бане, а затем положила ребенка в пакети оставила в стиральной машине. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии ведомства, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября в поселке Сулея. Женщина самостоятельно родила жизнеспособного мальчика в бане, расположенной на придомовом участке. Затем она положила ребенка в пакет и оставила в стиральной машине, которая находится в неотапливаемом помещении.

После этого она обратилась за медицинской помощью из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Врачи установили, что женщина провела самостоятельные роды.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 106 УК РФ. Следователи допросили подозреваемую. По факту инцидента назначили ряд судебных экспертиз, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее женщина родила во время поездки на автобусе в российском регионе.