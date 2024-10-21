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Мужчина одновременно выгулял 38 собак и установил мировой рекорд

UPI: канадец одновременно выгулял 38 собак и попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Guinness World Records

Житель Канады одновременно выгулял 38 собак и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI.

Канадец Митчелл Руди установил новый мировой рекорд Гиннесса, выгуляв 38 собак, пройдя с ними около километра. Мужчина рассказал, что достижение было установлено, чтобы улучшить результат жителя Южной Кореи, который вышел на прогулку с 36 питомцами.

Собаки, участвовавшие в акции Руди, были предоставлены как раз корейским приютом бездомных животных.

«Эти животные нуждаются в любви и поддержке», — отметил канадец, добавив, что многие из этих собак были спасены из щенячьих фабрик и районов заготовки собачьего мяса.

Митчелл подчеркнул, что установил рекорд, чтобы люди обратили на это внимание и задумались о том, чтобы взять собаку из приюта.

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