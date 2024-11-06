Студента могут отчислить за посещение университетской библиотеки в шортах

Студент из Малайзии может быть отчислен из-за того, что пришел в университетскую библиотеку в шортах, пишет Mothership.

Иностранный студент университета в Малайзии оказался в центре скандала после посещения библиотеки, куда он пришел в шортах. Увидев мужчину в таком виде, охрана накричала на него, конфисковав студенческий билет, а руководство учебного заведения подняло вопрос об отчислении.

Студенческая правозащитная организация осудила инцидент, отметив, что хотя студент прикрыл ноги, сотрудники охраны обращались с ним грубо. В своем заявлении организация заявила, что «консервативный и авторитарный характер» дресс-кода не соответствует стандартам ведущего учебного заведения страны и призвала его отменить.

В организации также подчеркнули, что действующие правила ношения одежды предоставляют сотрудникам администрации университета слишком большие полномочия в интерпретации правил, касающихся внешнего вида.

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