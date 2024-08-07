Ученые выяснили, как именно кокаин обманывает мозг и формирует зависимость

Датские ученые из Копенгагенского университета раскрыли нейронный механизм формирования кокаиновой зависимости. Открытие может ускорить поиск лечения от тяги к наркотическому веществу. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда использовала мощнейший в мире электронный микроскоп для изучения структуры особого белка под названием DAT, отвечающего за перенос гормона дофамина. Дофамин стимулирует центр вознаграждения в мозге и вызывает приятные ощущения.

Ученые выяснили, что кокаин сам по себе не вызывает выброса дофамина. Вместо этого наркотик нарушает работу DAT, не давая ему удалять гормон из центра вознаграждения. В результате мозг человека начинает воспринимать любое действие как приносящее удовольствие.

«Когда кокаин блокирует транспортер дофамина, дофамин будет продолжать стимулировать центр вознаграждения — даже если сам опыт не особенно приятен. Другими словами, мы становимся неспособными различать, что действительно приятно, а что нет, и тогда все типы входных данных, получаемых нашими чувствами, будут казаться прекрасными. Можно сказать, что кокаин обманывает мозг. Это форма химического промывания мозгов», — объяснил соавтор научной работы, профессор Клаус Лёланд.

По словам ученых, понимание принципа работы кокаина и других вызывающих эйфорию наркотиков поможет найти методы избавления людей от пагубной зависимости.

Ранее исследователи обнаружили высокие уровни кокаина в организмах живущих у берегов Бразилии акул.