Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд Чехии вдвое увеличил срок заключения для россиянина Франчетти

Idnes: Верховный суд Чехии вдвое увеличил срок для россиянина Франчетти

close
Кадр из видео/alexander dzalati/YouTube

Верховный суд Чехии в ходе заседания увеличил срок заключения до 10 лет для россиянина Александра Франчетти, обвиняемого в действиях в пользу России в ходе присоединения Крыма. Об этом сообщило издание Idnes.

В ходе судебного заседания срок для россиянина был увеличен с 5 до 10 лет. По данным пресс-службы суда, было доказано, что Франчетти множество раз посещал Севастополь, «где основал две вооруженные группировки, с помощью которых проводил диверсионные действия против местных жителей».

Судья Катержина Радковска заявила, что апелляция на пересмотр дела со стороны прокурора была обоснована, а возражения ответчика — нет.

Александр Франчетти был задержан 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу украинских властей. На сайте МВД Украины указывалось, что россиянин объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления по статье 260 Уголовного кодекса Украины — участие в незаконных вооруженных формированиях.

В октябре 2022 года суд Чехии снял все обвинения с россиянина и постановил освободить его из СИЗО. Однако в мае 2023 года суд отменил оправдательный приговор.

Ранее в Крыму вынесли приговор мужчине, уехавшему воевать за ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами