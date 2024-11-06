Суд Чехии вдвое увеличил срок заключения для россиянина Франчетти

Верховный суд Чехии в ходе заседания увеличил срок заключения до 10 лет для россиянина Александра Франчетти, обвиняемого в действиях в пользу России в ходе присоединения Крыма. Об этом сообщило издание Idnes.

В ходе судебного заседания срок для россиянина был увеличен с 5 до 10 лет. По данным пресс-службы суда, было доказано, что Франчетти множество раз посещал Севастополь, «где основал две вооруженные группировки, с помощью которых проводил диверсионные действия против местных жителей».

Судья Катержина Радковска заявила, что апелляция на пересмотр дела со стороны прокурора была обоснована, а возражения ответчика — нет.

Александр Франчетти был задержан 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу украинских властей. На сайте МВД Украины указывалось, что россиянин объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления по статье 260 Уголовного кодекса Украины — участие в незаконных вооруженных формированиях.

В октябре 2022 года суд Чехии снял все обвинения с россиянина и постановил освободить его из СИЗО. Однако в мае 2023 года суд отменил оправдательный приговор.

Ранее в Крыму вынесли приговор мужчине, уехавшему воевать за ВСУ.