В Крыму вынесли приговор мужчине, уехавшему воевать за ВСУ

В Крыму суд заочно вынес приговор мужчине по уголовному делу о государственной измене. Об этом в Telegram-канале сообщает Прокуратура Республики Крым.

Установлено, что в феврале 2022 года подсудимый, пройдя обучение, вступил в специальное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил военную форму и огнестрельное оружие. С этого периода он участвует в боевых действиях против ВС РФ.

Отмечается, что мужчина скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в международный розыск.

Суд с учетом приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев.

В начале июля Верховный суд Крыма заочно приговорил к 21 году колонии строгого режима жителя Ялты по делу о государственной измене.

Суд установил, что мужчина после начала военной спецоперации РФ на Украине вступил в ряды украинских войск, прошел обучение, получил оружие и с тех пор воюет против России. Его объявили в международный розыск.

Ранее автомеханика из Воронежа обвинили в госизмене и покушении на теракт.