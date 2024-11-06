На кадрах 1938 года увидели женщину, пользующуюся «мобильным телефоном»

Пользователи соцсетей обратили внимание на фото 1938 года, на котором женщина, по их мнению, разговаривает по мобильному телефону, пишет Independent.

Найденные архивные кадры 1938 года, на которых женщина, предположительно, разговаривает по мобильному телефону, вызвали бурю обсуждений в сети. На фото видно улыбающуюся женщину с устройством в руках, что спровоцировало разговоры среди зрителей о возможных путешествиях во времени.

Один из комментаторов утверждает, что женщина на видео — его прабабушка Гертруда Джонс. Он поделился, что женщина помнит, как ее вместе с другими коллегами пригласили протестировать экспериментальные беспроводные телефоны, разработанные компанией Dupont в Массачусетсе в 1938 году.

«Гертруда разговаривает с ученым, у которого также есть беспроводной телефон», — пояснил мужчина.

Ранее в Малайзии женщина продала телефон, а потом нашла свои интимные фото в интернете.