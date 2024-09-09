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Женщина продала телефон и потом нашла свои интимные фото в интернете

WOB: малайзика продала iPhone и после этого обнаружила в сети свои интимные фото

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Freepik

Жительница Малайзии продала iPhone, а спустя некоторое время нашла в интернете свои интимные фото и видео, пишет World of Buzz. Она уверена, что это дело рук покупателя.

Женщина объяснила, что продала свой подержанный iPhone в специальном магазине. Спустя некоторое время она наткнулась в интернете на свои интимные фото и видео. Малазийка рассказала, что перед продажей отформатировала телефон, но злоумышленники каким-то образом смогли восстановить данные.

«Что делать в такой ситуации? Помогите, пожалуйста», — обратилась она к своим подписчикам.

В комментариях многие люди выразили сочувствие женщине в связи с произошедшим и посоветовали обратиться в полицию. Другие участники обсуждения напомнили, как важно принимать дополнительные меры предосторожности при продаже телефонов, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее педагог католической школы домогалась ученика и отправляла ему интимные фото.

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