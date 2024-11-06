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Задолжавший 1,8 млн рублей алиментщик спрятался от приставов в коробке от холодильника

В Омской области алиментщик спрятался от приставов в коробке от холодильника

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Михаил Мордасов/РИА Новости

В Омской области задолжавший сыну 1,8 млн рублей алиментщик спрятался от приставов в коробке от холодильника. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

По информации службы, инцидент произошел в поселке Новоомский, когда 32-летнего местного жителя, который задолжал своему 13-летнему сыну крупную сумму по алиментам, навестили судебные приставы. Сотрудники увидели, как должник скрывается в помещении, заметив их, а затем нашли внутри шевелящуюся коробку от холодильника. В ней прятался россиянин.

Отмечается, что мужчина не работал, не помогал ребенку, вел асоциальный образ жизни и привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей. До этого он уже прятался от приставов в диване и погребе. После отбытия последнего наказания он продолжал игнорировать выплаты по алиментам и был объявлен в розыск.

Нарушителя доставили в суд, который назначил ему наказание в виде 11 месяцев исправительных работ. Ему также выписали административный штраф.

Ранее в Госдуме призвали маркировать алиментщиков на всех ресурсах.

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