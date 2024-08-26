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В Госдуме призвали маркировать алиментщиков на всех ресурсах

Депутат ГД Милонов: в идее маркировки алиментщиков на всех сайтах есть смысл

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Shutterstock

Неплательщиков алиментов следует маркировать, чтобы другие люди знали об этом. Причем ограничиваться лишь сайтами знакомств не стоит – нужно писать соответствующую информацию на всех ресурсах, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Напомним, вице-спикер ГД Вячеслав Даванков призвал ввести обязательную маркировку страниц должников по алиментам на сайтах знакомств. По словам Милонова, изначально это была его идея.

«Мне сложно не поддержать собственное предложение, хоть и переозвученное коллегой из другой фракции», — заявил он.

При этом парламентарий призвал не ограничиваться только сайтами знакомств, нанося соответствующую маркировку «вообще повсюду».

До этого Милонов также призвал давать неплательщикам алиментов шанс реабилитироваться, отправившись в зону СВО. Он подчеркнул, что «это ни в коем случае не наказание», а мера поддержки «павшим людям», так как нарушающие закон об алиментах мужчины благодаря военной службе поддержат свои семьи и снова станут уважаемыми людьми.

Ранее стало известно, с какими долгами не пустят за рубеж.

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