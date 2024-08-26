В Госдуме призвали маркировать алиментщиков на всех ресурсах

Неплательщиков алиментов следует маркировать, чтобы другие люди знали об этом. Причем ограничиваться лишь сайтами знакомств не стоит – нужно писать соответствующую информацию на всех ресурсах, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Напомним, вице-спикер ГД Вячеслав Даванков призвал ввести обязательную маркировку страниц должников по алиментам на сайтах знакомств. По словам Милонова, изначально это была его идея.
«Мне сложно не поддержать собственное предложение, хоть и переозвученное коллегой из другой фракции», — заявил он.
При этом парламентарий призвал не ограничиваться только сайтами знакомств, нанося соответствующую маркировку «вообще повсюду».
До этого Милонов также призвал давать неплательщикам алиментов шанс реабилитироваться, отправившись в зону СВО. Он подчеркнул, что «это ни в коем случае не наказание», а мера поддержки «павшим людям», так как нарушающие закон об алиментах мужчины благодаря военной службе поддержат свои семьи и снова станут уважаемыми людьми.
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