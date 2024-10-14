Вызов проститутки 21-летним россиянином закончился его обращением к отчиму и в полицию

В Белгородской области 21-летний житель города Алексеевка поплатился за желание воспользоваться услугами женщины с низкой социальной ответственностью, в итоге вместо отдыха молодой человек поучаствовал в мошеннической схеме. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Как рассказал молодой человек, будучи в командировке в другом регионе, он решил вызвать проститутку: нашел подходящий сайт, выбрал женщину и связался с ней по указанному номеру телефона. Стоимость услуг составила три тысячи рублей, что мужчину устроило. Он сразу перевел деньги и стал ждать приезда проститутки.

«После того, как перевод был зачислен, жителя Алексеевки попросили оплатить еще и страховку, а затем стоимость неотложной аптечки», — отметили в пресс-службе полиции.

Мужчина продолжил переводить средства, которые у него выманивали под разными предлогами. В итоге белгородец перевел по номеру телефона более 120 тыс. рублей и остался без денег. Об этом клиент сообщил женщине, с которой все это время был на связи. Она разозлилась и сказала, что тот не получит услуги, пока не закроет все взносы. В итоге молодой человек прекратил разговор.

Сразу после случившегося он попросил о помощи отчима, тот посоветовал ему написать заявление в полицию, что тот и сделал, вернувшись в родной город.

В МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» УК РФ.

Ранее в Башкирии мужчина отдал мошенникам почти 3 млн рублей, заказывая проститутку.