Пьяная россиянка изрезала ножом начальника мужа из-за низкой зарплаты

Жительница Якутии попала под следствие за нападение с ножом на начальника своего мужа, причиной ссоры стала низкая зарплата супруга. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, 29 октября 53-летняя обвиняемая вместе с мужем и его начальником распивала спиртные напитки. В какой-то момент женщина начала предъявлять гостю претензии по поводу невысокой заработной платы, которую получает ее супруг.

В ходе ссоры жительница Якутии схватила нож и несколько раз ударила им мужчину в бедро, кисть и спину, спасти пострадавшего медики не смогли. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае мужчина напал на пенсионерку и отрезал ей пальцы на руке. Злоумышленника удалось задержать. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Известно, что подозреваемый уже имел проблемы с законом и отбывал срок за тяжкое преступление.

Ранее женщина ударила бойфренда ножом за то, что он поздоровался с другой девушкой.