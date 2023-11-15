Минтранс: Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации

Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации, заявил министр транспорта страны Виталий Савельев. Об этом пишет ТАСС.

«Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок», — сообщил министр на пленарной сессии форума «Транспорт России».

Рассказывая об эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144, Савельев подчеркнул, что «эта машина опередила свое время». Сейчас для создания такого лайнера на новой технологической базе у России есть наработки, добавил министр.

В 2022 году в эфире Первого канала Савельев заявил, что российская авиация вернется к пассажирским перевозкам на сверхзвуковых самолетах. Он уточнил, что «глубоко уверен» в этом. Такие самолеты, как Ту-144 и Concorde, обогнали свое время, и транспортная инфраструктура не была к ним готова, пояснил министр. По его словам, оба самолета были «немножко преждевременно придуманные».

Ту-144 — советский сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный конструкторским бюро Туполева в 1960-х годах. Первый испытательный полет совершил 31 декабря 1968 года. Это был первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета. Британско-французский Concorde совершил первый испытательный полет 2 марта 1969 года.

Использование Ту-144 в гражданской авиации, впрочем, продлилось недолго. Почему — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве презентовали новый Boeing 737-900 «Г.Р. Державин».