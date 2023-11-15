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Минтранс: Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации

Минтранс РФ: Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации, заявил министр транспорта страны Виталий Савельев. Об этом пишет ТАСС.

«Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок», — сообщил министр на пленарной сессии форума «Транспорт России».

Рассказывая об эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144, Савельев подчеркнул, что «эта машина опередила свое время». Сейчас для создания такого лайнера на новой технологической базе у России есть наработки, добавил министр.

В 2022 году в эфире Первого канала Савельев заявил, что российская авиация вернется к пассажирским перевозкам на сверхзвуковых самолетах. Он уточнил, что «глубоко уверен» в этом. Такие самолеты, как Ту-144 и Concorde, обогнали свое время, и транспортная инфраструктура не была к ним готова, пояснил министр. По его словам, оба самолета были «немножко преждевременно придуманные».

Ту-144 — советский сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный конструкторским бюро Туполева в 1960-х годах. Первый испытательный полет совершил 31 декабря 1968 года. Это был первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета. Британско-французский Concorde совершил первый испытательный полет 2 марта 1969 года.

Использование Ту-144 в гражданской авиации, впрочем, продлилось недолго. Почему — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве презентовали новый Boeing 737-900 «Г.Р. Державин».

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