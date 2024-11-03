Российские ученые нашли способ снизить шум самолетов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали метод снижения шума авиационных турбин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Громкий звук авиадвигателей вызван действием реактивной струи, которая турбулизирует воздух. По имеющимся данным, около 3% населения России страдает из-за шумового воздействия вблизи аэропортов.

В современном авиастроении ограничение вредного звука достигают за счет увеличения диаметра двигателя, что снижает скорость его выхлопа. Также используются шумоглушащие сопла — конусообразные или цилиндрические каналы, направляющие потоки газов.

В новом исследовании ученые Пермского Политеха определили наиболее эффективную конструкцию сопла.

«Мы рассматривали конические, шевронные и гофрированные сопла одинаковых размеров с 12-ю шевронами-лепестками. Эксперименты проводились в камере со специальной установкой, в которой можно исследовать шум от однопроводной струи со скоростью потока до 0,65 Маха.

Сопла изготавливали с помощью 3D-принтера. Поток для них создавался двумя последовательно соединенными вентиляторами мощностью 45 кВт, а шесть микрофонов измеряли исходящий шум», – отметил ведущий научный сотрудник лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа Центра акустических исследований ПНИПУ Олег Кустов.

Эксперименты показали, что гофрированное сопло с дюжиной лепестков уменьшило шум во всем диапазоне частот.

Добавление близко расположенной пластины, которая имитирует крыло самолета, показало аналогичные результаты. По сравнению с коническим соплом, шевронное увеличивало низкочастотный шум, а гофрированное, напротив, снижало.

Политехники отметили, что практическое использование такого сопла для реальных авиадвигателей возможно в случае, если шум струи доминирует над другими источниками шума самолета в сертификационных точках.

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