Корова затоптала сотрудницу фермы в Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудница фермы отсудила у работодателя почти полмиллиона рублей за травму, полученную на рабочем месте, — женщину затоптала корова. Об этом сообщает ИА «Городские вести».

Сотрудница фермы убиралась в загоне с коровами, женщина подошла к корове с теленком и налила им воды. В какой-то момент животное набросилось на нее, ударило головой и стало топтать.

Из-за полученных травм она потеряла сознание, разъяренную корову от нее отогнали коллеги. Пострадавшую госпитализировали, ей потребовалось длительное лечение в травматологическом отделении, она также длительное время была вынуждена проходить стоматологическое лечение.

Россиянка обратилась с иском в суд, работодателя обязали выплатить женщине 420 тысяч рублей компенсации.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина оказался в больнице после нападения быка. Пострадавший жарил шашлыки около реки, рядом с мужчиной пасся молодой бык. Поначалу это не смутило петербуржца, так как животное было на привязи. Через некоторое время бык отвязался и решил познакомиться с мужчиной поближе. В результате знакомство закончилось для мужчины печально. Бык нагнал петербуржца и начал топтать его. Его спасли случайные прохожие, которые отвлекли животное и привязали к дереву. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Ранее крупный бык попытался забодать туристку и попал на видео.