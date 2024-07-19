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Полиция раскрыла дело о краже марихуаны и вернула куст конопли его владельцу

В Германии полицейские помогли юноше вернуть похищенный у него куст конопли

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Polizei

Полицейские из Брауншвейга помогли молодому человеку вернуть похищенный у него куст конопли. О первом в Германии раскрытом деле о краже марихуаны рассказывает издание T-online.

С 1 апреля в стране сняли запрет на употребление каннабиса, и 22-летний студент Йонас высадил дома несколько растений, на всякий случай зарыв в горшки маячки AirTag. В июле один из кустов, стоявших на открытой террасе, похитил неизвестный. Вечером того же дня Йонас отправился в полицию, чтобы сообщить о случившемся.

«Полицейские выглядели забавно, но они отнеслись к нам абсолютно серьезно», — отметил студент.

Затем с помощью iPhone он получил информацию о том, где находится его растение, и вместе с другом отыскал его в указанном месте. Через пару дней полицейские получили ордер на обыск по этому адресу, и попросили Йонаса нажать на кнопку в телефоне, которая бы заставила засигналить AirTag, спрятанный в земле. Через час горшок вернулся к законному владельцу.

В полиции подтвердили историю Йонаса и отметили, что в краже куста подозревается 18-летний юноша.

Ранее немецкая полиция попросила англичан употреблять марихуану вместо алкоголя.

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