В школе Краснодара произошла давка

В краснодарской школе №102 произошла массовая давка, пострадали несколько детей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В среду у 14 классов одновременно закончились уроки, после чего ученики столпились у раздевалки. По словам родителей, работница гардероба не справлялась с наплывом детей, а охрана никак не реагировала.

В давке некоторые дети получили травмы, у других — порванные вещи и разбитые телефоны.

Отмечается, что инцидент проверяет прокуратура.

Похожий случай произошел 16 октября в ростовской школе. В первый день работы гардероба там произошла давка. Причиной инцидента, по словам главы администрации Ростова-на-Дону, стало «нарушение правил внутреннего распорядка и несоблюдение администрацией школы утвержденных схем передвижения учащихся».

После этого в школе приняли решение разделить потоки учащихся на вход и выход, организовать веерный выход школьников из учебных кабинетов, а также увеличить число дежурных учителей.

Ранее москвичи устроили давку при раздаче бесплатной тыквы.