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Любитель боевых искусств изготовил оружие и пошел «воспитывать» соседей

В Канске мужчина сделал нунчаки и запугивал ими соседей в воспитательных целях

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МВД России

В Канске 56-летний местный житель получил уголовный срок за незаконное изготовление оружия, после того как сделал нунчаки и применил их к соседям. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Мужчина объяснил, что заинтересовался боевыми искусствами, после чего приобрел в строительных и хозяйственных магазинах материалы для изготовления ударного оружия. После этого мужчина несколько раз применил нунчаки к соседям по общежитию, как он пояснил, для их «воспитания».

Впервые о поведении дебошира в полицию сообщила соседка агрессора. Женщина пояснила, что после замечания о шумном поведении в свой адрес любитель боевых искусств угрожал ей и ударил оружием по ее двери. После этого случая нунчаки изъяли, мужчину осудили и приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Однако после этого он не пересмотрел свое поведение и вновь стал фигурантом уголовного дела. Он опять изготовил оружие и пытался с помощью него разобраться с соседями. Это привело к новому уголовному преследованию. Теперь фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее петербурженка избила двух младшеклассников нунчаками и угрожала им ножом.

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