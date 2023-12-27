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Петербурженка избила двух младшеклассников нунчаками и угрожала им ножом

В Петербурге женщина пригласила детей на чаепитие и избила их нунчаками

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге женщина решила самостоятельно разобраться с обидчиками сына. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Центральном районе города. По версии правоохранителей, 48-летняя женщина пригласила двоих учеников начальных классов, чтобы согреться и попить чай.

В квартире она закрыла за собой дверь, избила детей нунчаками, угрожала ножом и распылила газ. В помещении дети находились около часа.

«В настоящее время мальчики находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая помощь», – сообщается в публикации.

По данным «Фонтанки», перед встречей ребенок рассказал матери о том, как дети поставили его на колени и сняли это на видео.

На данный момент сын женщины находится в приюте. Известно, что она состоит на учете в полиции.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Приморье подростки поставили сверстника на колени в мороз и сняли это на видео.

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