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Россиянам рассказали о психологических травмах Раскольникова из «Преступления и наказания»

Психолог Дюков: у Раскольникова может быть биполярное расстройство

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Кинопоиск

У персонажа романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова можно заметить признаки психологических травм, которые наносят вред самооценке. Об этом Gazeta.SPb рассказал психолог-консультант, психотерапевт Дмитрий Дюков.

«Это принижение индивидуальности и, собственно говоря, какой-то буллинг, направленный против индивидуальности — то, что заставляет человека усомниться в своей ценности, в своей, в каком-то смысле, реальности… Заставляет задавать вопрос: «Могу ли я быть выше других людей, преступать законы человеческие, притом любые: моральные и юридические?», — сказал эксперт.

По его словам, герой романа также может страдать биполярным расстройством, потому что он задается вопросом, какое место он занимает в мире. Дюков добавил, что у людей, которые хотят отобрать жизнь у кого-либо из личной выгоды, может быть диссоциальное расстройство личности.

В конце октября в социальных сетях «Кинопоиска» вышел вертикальный сериал общим хронометражом в семь минут, который рассказывает о том, что роман «Преступление и наказание» нашел отражение в поп-культуре и медиа по всему миру. В экранизации «Преступления и наказания» режиссера Владимира Мирзоева классический сюжет развивается в реалиях XXI века, Родион Раскольников (Иван Янковский) — студент, изнуренный безденежьем и придумавший план.

Ранее депутат раскритиковал новое «Преступление и наказание».

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