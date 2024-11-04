«Кровь и хаос»: депутат раскритиковал новое «Преступление и наказание»

Депутат Брянской областной думы, общественник Михаил Иванов раскритиковал новую экранизацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом сообщает NEWS.ru.

Ему не понравилась выбранная лексика — по мнению Иванова, герои, живущие в XXI веке, не могут использовать слова вроде «давеча», «полноте» и «семипудовая купчиха».

Кроме того, его смутили сцены насилия.

«Жестокое описание, где главный герой умывается кровью и душит беременную женщину, а затем поет колыбельную, абсолютно не сочетается с образом сложного и терзаемого совестью героя. Где здесь те обстоятельства, которые довели Раскольникова до таких идей и помутнения рассудка? Сейчас кажется, что ему просто нужна кровь и хаос», — размышляет парламентарий.

Отсутствие сцены с Мармеладовым в первых эпизодах сериала, по мнению Иванова, исключает идею сострадания и прощения, без которой трудно понять положительную сторону Раскольникова. Ему также показались неправильными изменения личностей других персонажей — Разумихина, Порфирия Петровича, Марфы Петровны и Авдотьи Романовны, разочаровали сцены «на грани цензуры».

Накануне Кинопоиск представил сериал «Преступление и наказание» после третьего переноса.

Ранее Тихон Жизневский рассказал о новых гранях героев Достоевского в сериале «Преступление и наказание».