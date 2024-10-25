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Вышел вертикальный сериал о «Преступлении и наказании»

Сериал «Короче, Достоевский» о «Преступлении и наказании» вышел в сети

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Кинопоиск

В онлайн-кинотеатре Кинопоиск вышел вертикальный сериал общим хронометражом в семь минут, который рассказывает о том, что роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского нашел отражение в поп-культуре и медиа по всему миру. Об этом пресс-служба сервиса рассказала «Газете.Ru».

Рассказчиком в проекте выступил актер Борис Хвошнянский, который в новом в экранизации «Преступления и наказания» исполнил роль Тени — альтер-эго Родиона Раскольникова.

Сериал расскажет, как романом Достоевского вдохновлялись режиссеры, музыканты и художники, авторы манги, анимации, видеоигр и фильмов.

«Для многих «Преступление и наказание» — все еще мучительно скучная книга из школьной программы. Но если посмотреть не на полуторавековую форму, а на содержание романа Достоевского, то очевидно, что он дико актуальный и современный писатель. Поэтому мы и придумали рассказать про идеи и образы «Преступления и наказания» языком современных соцсетевых видео», — говорит Даулет Жанайдаров, редактор видеоэссе и подкастов Кинопоиска.

Каждый эпизод сериала «Короче, Достоевский» посвящен отдельной теме: Хвошнянский расскажет о том, как Достоевский придумал готов и эмо, перевернул структуру классического детектива и даже предсказал скандалы в соцсетях и стал пионером тру-крайма.

В экранизации «Преступления и наказания» режиссера Владимира Мирзоева классический сюжет развивается в реалиях XXI века, Родион Раскольников (Иван Янковский) — студент, изнуренный безденежьем и придумавший план.

Также в сериале сыграли Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Алена Михайлова, Борис Хвошнянский и другие.

Накануне актриса Любовь Аксенова заявила, что тренировала речь для роли Дуни Раскольниковой в сериале «Преступление и наказание».

Ранее Янковский рассказал, что искал художника, который бы помог ему открыть внутренний мир Федора Достоевского через свои картины.

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