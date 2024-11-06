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Россиянка и четверо детей попали в больницу с отравлением угарным газом

В Ингушетии женщина и четверо детей попали в больницу с отравлением газом

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Dmitriy Yermishin/Shutterstock/FOTODOM

В Ингушетии пять человек оказались в больнице из-за поврежденной вытяжной трубы, все они отравились угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ» со ссылкой на собственный источник.

Утечка газа произошла в доме на улице Свободы в станице Нестеровской. По предварительной версии, это произошло из-за поврежденной вытяжной трубы газового котла.

В больницу на скорой доставили 52-летнюю хозяйку дома, ее 15-летнюю и 18-летнюю дочерей и двоих маленьких внуков — возраст последних не уточняется. Их здоровью ничего не угрожает.

До этого аналогичный случай зафиксировали экстренные службы Алтайского края: медицинская помощь из-за отравления газом понадобилась двоим взрослым и троим детям.

Ранее трое детей отравились угарным газом при пожаре в Москве.

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