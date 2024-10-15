На Алтае семья с детьми отравилась угарным газом

В Алтайском крае многодетная семья попала в больницу с отравлением угарным газом. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МЧС России.

Инцидент произошел 14 октября. Медицинская помощь потребовалась двум взрослым и троим несовершеннолетним, всех из них госпитализировали. По предварительной информации, отравление произошло из-за того, что в доме преждевременно закрыли задвижку печи.

В пресс-службе ведомства напомнили, что угарный газ — сильнейший для человека яд, и попросили проверить, исправно ли работают печи и котлы, есть ли в доме хорошая вентиляция.

До этого медики Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли подростка, который выводил детей и пенсионеров из горящей квартиры. Пока юноша помогал другим, он отравился угарным газом, и помощь потребовалась ему.

Ранее в Татарстане школьник спасся из горящей квартиры, забравшись на внешний блок кондиционера.