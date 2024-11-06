Эксперт объяснил, как закрыть острый дефицит инженеров в России

Нехватку инженеров в России, которая сегодня превысила полмиллиона человек, не закрыть только финансовой привлекательностью. Зарплаты уже растут, в первой половине этого года они увеличились на 16-24%, но важно разработать комплексные меры, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

«Если увеличить оплату, например, с сотни тысяч рублей до двухсот или даже трехсот, инженеры от этого не появятся. Эту профессию невозможно освоить в кратчайшие сроки, а перевод специалистов из других областей не решает проблему», — объяснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Проблема дефицита инженеров стала острой на фоне импортозамещения и роста потребности в новых технических кадрах — в том числе, в машиностроении, промышленности, ОПК. Причем нехватка формировалась в течение десятилетий, поэтому быстрого решения проблемы просто нет, убежден Валинуров.

Комплекс мер, по его мнению, должен включать в себя подготовку новых специалистов, возвращение опытных работников в отрасль, а также повышение престижа профессии. Если все это взять во внимание, то тогда за ближайшие несколько десятков лет удастся преодолеть кризис, считает эксперт.

Напомним, вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба заявила, что в России наблюдается дефицит инженерных кадров, насчитывающий около 600 тысяч специалистов. По ее данным, каждая пятая компания в стране активно ищет инженеров, нехватка касается инженеров практически всех направлений.

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