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Стало известно, кто в России больше всего зарабатывает

hh.ru: больше всего в России зарабатывают DevOps-инженеры

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Freepik

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России сегодня являются DevOps-инженеры. Их медианный оклад сегодня составляет 234,4 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

На втором месте — дата-сайентисты. Работодатели готовы платить специалистам в этой сфере в среднем 213,1 тыс. рублей. Тройку замыкают системные аналитики со средней заработной платой в размере 166,7 тыс. рублей.

Далее идут агенты по недвижимости с медианным окладом на уровне 166,7 тыс. рублей. Топ-5 замыкают геодезисты со средним зарплатным предложением в 151 тыс. рублей.

Наибольший рост доходов за последний год произошел у водителей — на 46%, до 139,1 тыс. рублей. Также серьезное повышение зарплат коснулось многих рабочих профессий. Например, доходы сварщиков за период выросли на 25%, до 136,1 тыс. рублей, а токари, фрезеровщики и шлифовщики стали зарабатывать в среднем 126,3 тыс. рублей в месяц.

Самыми дефицитными частными работниками в России назвали слесарей.

Ранее был назван способ решить проблему дефицита кадров в России.

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