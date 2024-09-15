Психологи выяснили, в какой момент прекращаются романтические отношения

У пар, которые в итоге расстаются, удовлетворенность отношениями снижается быстрее, чем у тех, кто остается вместе. В среднем расставание происходит, когда удовлетворенность падала до 65% от максимума. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование в Journal of Personality and Social Psychology.

Ученые проанализировали данные более чем двух тысяч человек из Южной Калифорнии, среди которых были представители четырех поколений. Удовлетворенность отношениями падала со временем во всех парах. Однако у тех, кто принимал решение расстаться, это происходило быстрее, и потому они скорее переставали быть счастливы с партнером.

Расставание происходило в основном, когда удовлетворенность отношениями оказывалась в районе 65% от максимально возможного значения. В этой критической точке людям было проще расстаться, чем пытаться поддерживать отношения.

Низкая удовлетворенность отношениями чаще встречалась у более молодых людей, а также у пар, которые заводили детей.

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