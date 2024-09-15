Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психологи выяснили, в какой момент прекращаются романтические отношения

Naked Science: падение удовлетворенности отношениями до 65% приводит к расставанию

close
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

У пар, которые в итоге расстаются, удовлетворенность отношениями снижается быстрее, чем у тех, кто остается вместе. В среднем расставание происходит, когда удовлетворенность падала до 65% от максимума. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование в Journal of Personality and Social Psychology.

Ученые проанализировали данные более чем двух тысяч человек из Южной Калифорнии, среди которых были представители четырех поколений. Удовлетворенность отношениями падала со временем во всех парах. Однако у тех, кто принимал решение расстаться, это происходило быстрее, и потому они скорее переставали быть счастливы с партнером.

Расставание происходило в основном, когда удовлетворенность отношениями оказывалась в районе 65% от максимально возможного значения. В этой критической точке людям было проще расстаться, чем пытаться поддерживать отношения.

Низкая удовлетворенность отношениями чаще встречалась у более молодых людей, а также у пар, которые заводили детей.

Ранее российские ученые выяснили, водители какого пола чаще попадают в аварии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами