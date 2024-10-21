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Психолог объяснила, как не скатиться в депрессию после расставания

Психолог Миллер: после расставания стоит отправиться в путешествие

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Психолог Александра Миллер в беседе с Life дала советы, как пережить расставание с партнером. Эксперт советует в первую очередь избавляться от кортизола — гормона стресса. В этом, по ее словам, поможет спорт, здоровый сон и новые впечатления, например путешествия.

«Спорт уничтожает кортизол за счет выработки серотонина и окситоцина. Все гормоны удовольствия включаются, и мы становимся счастливыми и классными. Новые знания, изучение нового языка активируют большое количество дофамина. Мозг посылает сигнал: ты молодец, ты что-то узнала новое. Это тоже подкрепления, которые возникают», — сказала специалист.

Также она посоветовала чаще общаться с людьми. При этом не обязательно сразу завязывать новые отношения. Достаточно просто знакомиться, как с женщинами, так и с мужчинами.

Психолог из сервиса поиска специалистов «Профи» Эльнара Мустафина до этого говорила, что один из самых нездоровых и травмирующих способов расстаться — это уйти внезапно и без предупреждения. По ее словам, иногда, особенно в небезопасных и токсичных отношениях, необходим именно внезапный разрыв, но обычно оба партнера выигрывают, если стараются проговорить все, хоть это бывает трудно и неловко.

Ранее психолог объяснила, почему мы боимся менять партнера.

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