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Дайвер нашел кольцо у берегов Барбадоса, потерянное в 1977 году

UPI: дайвер нашел потерянное в 1977 кольцо и вернул его владельцу

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McMaster University

Дайвер у берегов Барбадоса нашел кольцо, потерянное в 1977 году, пишет UPI.

Дайвер Алекс Дэвис, ныряя с металлоискателем недалеко от побережья Барбадоса, обнаружил кольцо, украшенное инициалами «FMP» и датой выпуска 1965 года. Сразу после находки Дэвис связался с Университетом Макмастера в Гамильтоне, чтобы помочь вернуть украшение его законному владельцу.

Карен Маккуигг, директор по работе с выпускниками колледжа, и ее команда оперативно просмотрели базу данных и нашли вероятного обладателя – Моргана Периго. После связи с ним выяснилось, что он потерял кольцо в океане в 1977 году во время семейного отдыха на Барбадосе.

Дэвис отправил украшение обратно владельцу через курьерскую службу, и оно прибыло в день его 83-летия, что стало для него настоящим сюрпризом.

«Какой замечательный и неожиданный подарок на 83-й день рождения», — поделился радостью Морган.

Ранее мужчина спустя 54 года нашел кольцо, которое он потерял на поле для гольфа.

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