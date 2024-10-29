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Мужчина спустя 54 года нашел кольцо, которое он потерял на поле для гольфа

UPI: в США мужчина нашел свое кольцо, которое потерял 54 года назад во время игры в гольф

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National Naval Aviation Museum/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США мужчина спустя 54 года нашел кольцо, которое он потерял на поле для гольфа, пишет UPI.

82-летний Дэвид Лоренцо рассказал, что потерял кольцо в 1964 году во время игры в гольф в загородном клубе в Пенсильвании. В тот же день мужчина попытался его найти, но не смог этого сделать. Судьба украшения оставалась неизвестной до 2024 года, пока оно не попалось случайно на глаза другому гольфисту.

Майкл Зенерт заметил блестящий предмет возле четвертой лунки во время игры и, приняв его за язычок от пивной банки, выкопал. Увидев, что это кольцо, он начал искать его владельца и узнал, что оно принадлежало Дэвиду.

«Я выкопал его, чтобы никто не наступил на него, и увидел, что это кольцо», — рассказал Майкл.

Зенерт решил лично вернуть кольцо и отправился во Флориду, где передал его Лоренцо в стенах Национального музея морской авиации на военно-морской авиабазе Пенсакола.

«Для давнего волонтера музея Дэйва Лоренцо Рождество в этом году наступило раньше времени», — говорится в заявлении.

Ранее в Шотландии нашли 1000-летнее кольцо таинственных «расписных людей».

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