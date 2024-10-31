Вскрылась уловка страховщиков, занижающих россиянам возмещение по ОСАГО

При обращении в страховую компанию за возмещением ущерба от ДТП по ОСАГО автовладельцу всегда следует требовать направления автомобиля на ремонт, а не выплаты денежного возмещения. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Всегда нужно требовать ремонт от страховой компании, а не денежную выплату. Если вы потребуете выплату, она рассчитывается с учетом износа по единой методике, и вы получите от четверти до трети реальной рыночной стоимости ремонта», — сообщил Воропаев.

Страховая компания по закону обязана отремонтировать автомобиль без учета износа, а если она его не ремонтирует и все-таки выплачивает деньги с учетом износа по единой методике, то подавляющее большинство судов, в том числе Верховный суд, укажут, что страховая компания должна возместить убытки, равные рыночной стоимости ремонта автомобиля, аргументировал юрист.

Подавляющее большинство автомобилистов по незнанию соглашаются только на денежную выплату от страховой компании. При этом сами страховщики зачастую дезинформируют водителей в том, что якобы ремонт не предусмотрен, вынуждая таким образом граждан подписывать заявление на получение именно выплаты, подчеркнул Воропаев.

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