Суд может изменить условный срок фигуранту дела Baring Vostok на реальный

Московский городской суд направил на пересмотр дело фигуранта Baring Vostok Филиппа Дельпаля для пересмотра его условного срока. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Тверского районного суда отменить, материалы направить на новое рассмотрение в ином составе суда», — огласил решение судья.

Дельпаля, а также основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в 2019 году вместе с другими фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, француз ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил Дельпаля к условному сроку.

В сентябре 2024 года Дельпаль покинул территорию РФ, так как его виза закончилась. По словам адвоката фигуранта дела, его местонахождение было неизвестно. В июле МВД России объявило в розыск французского бизнесмена.

Ранее адвокат заявил, что основатель Baring Vostok Калви никогда не признавал вину.