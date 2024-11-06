«Востсибнефтегаз» закончила восстановление леса в Красноярском крае

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», входящая в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», завершила восстановление леса в Ачинском и Каратузском лесничестве Красноярского края, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Всего сотрудники компании высадили более 900 тыс. сеянцев лесных культур на площади 300 га.

В 2023 году сотрудники «Востсибнефтегаза» высадили почти 500 тыс. сеянцев в Ачинском лесничестве. Также в мае 2024 года в честь 30-летия компании нефтяники подарили Красноярску сосновую аллею.

Всего за последние три года предприятие в рамках лесовосстановления высадило 2,5 млн сеянцев лесных культур.