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«Востсибнефтегаз» закончила восстановление леса в Красноярском крае

Сотрудники «Востсибнефтегаза» высадили более 900 тысяч деревьев в 2024 году

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«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», входящая в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», завершила восстановление леса в Ачинском и Каратузском лесничестве Красноярского края, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Всего сотрудники компании высадили более 900 тыс. сеянцев лесных культур на площади 300 га.

В 2023 году сотрудники «Востсибнефтегаза» высадили почти 500 тыс. сеянцев в Ачинском лесничестве. Также в мае 2024 года в честь 30-летия компании нефтяники подарили Красноярску сосновую аллею.

Всего за последние три года предприятие в рамках лесовосстановления высадило 2,5 млн сеянцев лесных культур.

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